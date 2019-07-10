В Харькове собака едва не сорвала работу подземки (видео)

Собака спрыгнула с платформы и улеглась прямо на рельсы.

В Харькове пес-лихач едва не сорвал работу подземки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Собака спрыгнула с платформы и улеглась прямо на рельсы. В это время на станцию как раз прибывал поезд. Машинист успел увидеть на пути животное и вовремя затормозить.

Пес ни чуть не испугался и на несколько минут остановил движение поездов, потому что упорно не желал покидать место отдыха. Наконец собака сошла с пути и исчезла в тоннеле, а поезд продолжил движение. В подземке обещают разыскать ее.

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