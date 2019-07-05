В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании морвокзала порта

В акватории порта сегодня продолжаются международные учения «Си Бриз-2019».

Правоохранители проверяют информацию о минировании морского вокзала Одесского морского порта, в акватории которого сегодня продолжаются международные учения «Си Бриз-2019».

Как проинформировали УНИАН в Главном управлении Нацполиции Одесской области, анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило к правоохранителям сегодня в 9:15.

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Сейчас на место происшествия направлены следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалистов взрывотехнического управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня на морском вокзале порта, инфраструктура и акватория которого задействованы в международных учениях «Си Бриз-2019», проходит «Морской компонент» украинско-американских учений. В программе дня – посещение представителями СМИ украинских и иностранных кораблей, брифинги, отработка anti-sabotage тренировок и пр.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 1 июля начались украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019». Украина и США проводят «Си Бриз» ежегодно, с 1997 года, учения являются открытыми для участия других стран.