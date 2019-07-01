В Одессе сегодня стартуют международные учения "Си Бриз-2019" (видео)

Новацией учений станет отработка и взаимодействие международных сил в акватории реки и моря.

В Одессе сегодня стартуют международные учения «Си Бриз-2019», которые пройдут на море, суше, в воздухе и под водой.

Как сообщили УНИАН в командовании Государственной пограничной службы Украины, новацией нынешних учений станет их «речная составляющая» - отработка и взаимодействие международных сил в акватории реки и моря.

По легенде учений, вражеские элементы попытаются заблокировать выход к морю из Дуная. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная в Черное море. В данном учебном элементе будут задействованы силы Морской охраны Госпогранслужбы.

Как отметил начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур, в этом году планируется задействовать более широкий компонент указанного подразделения.

«Мы планируем совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также запланировали с представителями береговой охраны Грузии, во время их визита в порт Одессы, проведение несколько совместных тренировок-учений, это касается сугубо несения пограничной службы», – добавил Костур.

В морской фазе «Си Бриз-2019» запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

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Накануне для участия в «Си Бриз-2019» в Одессу прибыли ракетный эсминец USS Carney DDG64 и грузинский катер береговой охраны P23 «Очамчира», болгарский противолодочный корабль «Бодрый», румынские корветы Lastunul и Contramiral Sebastian. Американский самолет C-130J Hercules уже транспортировал в Одессу оборудование, а четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских Военно-воздушных сил Великобритании доставил бойцов морского спецназа. Со специалистами британского отряда водолазов Special Boat Service также прибыло специальное оборудование, снаряжение и провиант.

Ожидается участие кораблей ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. Кроме того, вблизи Одессы развернут полевой лагерь, где находятся морские пехотинцы.

Министерство обороны Украины сообщило о прибытии многочисленных военно-транспортных самолетов стран НАТО, которые доставляют личный состав, технику и снаряжение для проведения учений.

Маневры будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Также пройдут штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде. Они будут включать в себя десантирование с вертолета в воду без парашюта, высадку с вертолета на судно и остров с помощью специального спускового оборудования.

Накануне на полигоне под Одессой в рамках подготовки к международным учениям инструкторы корпуса Морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине. В нем приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, которые также будут задействованы в учениях.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в учениях «Си Бриз-2019» планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Как сообщал УНИАН, Украина и США проводят «Си Бриз» ежегодно, с 1997 года, учения являются открытыми для участия других стран.