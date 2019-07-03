На Сумщине полиция разоблачила главу РГА на взятке в 65 тысяч гривень (фото)

Чиновник вместе с посредником требовал взятку за передачу в частную собственность земельного участка из числа земель рекреационного назначения.

На Сумщине полиция уличила главу одной из райгосадминистраций области на взятке в 65 тысяч гривень.

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Как сообщили УНИАН в управлении защиты экономики Нацполиции в Сумской области, неправомерную выгоду чиновник требовал за решение земельных вопросов, а в качестве посредника к преступлению приобщил бывшего начальника районного отдела Держгеокадастра.

Согласно сообщению, коррупционную схему, которую организовал председатель одной из РГА, было задокументировано следователями и оперативниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции, областной полиции по процессуальному руководству Военной прокуратуры Сумского гарнизона.

«За решение вопросов по согласованию проектной документации на выделение в частную собственность земельных участков на территории вверенного ему района требовал с местных жителей неправомерную выгоду. Также было установлено, что к преступной деятельности чиновник привлек посредника – бывшего начальника районного отдела Держгеокадастра», – отмечается в сообщении.

Во время процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства и получения злоумышленниками 65 тысяч гривен взятки за решение земельного вопроса, а именно передачу в частную собственность земельного участка из числа земель рекреационного назначения.

«Сегодня, 3 июля, правоохранители задержали посредника во время получения двух тысяч долларов взятки. Накануне оперативниками задокументирован факт получения посредником первой части неправомерной выгоды в сумме 12 тысяч гривень, которые гражданин перечислил на его личный карточный счет. В целом глава РГА через посредника получил 65 тысяч гривень», – уточнили в управлении защиты экономики.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, посредника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.