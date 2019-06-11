В Киеве работниц Фискальной службы уличили в вымогательстве взятки

Злоумышленницы требовали взятку за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорение процедуры прекращения его деятельности.

В столице уличили работниц Государственной фиксальной службы в получении 1 тыс. 800 долларов взятки.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следователями теруправления Государственного бюро расследований задержаны начальник отдела камеральных проверок управления налогообложения физических лиц и главный государственный налоговый инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве при получении неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. 800 долларов.

Работницы ГФС требовали взятку от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорение процедуры прекращения его деятельности.

При получении неправомерной выгоды налоговики задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины должностным лицам ГФС грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.