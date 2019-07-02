цей матеріал доступний українською

В Полтавской области под завалом рухнувшей стены дома погибли два человека

16:39, 02 июля 2019
Происшествия
224 0
Спасатели извлекли тела погибших из-под завала / фото ГУНП в Полтавской области

Как сообщает ГУ ГСЧС в Полтавской области, трагедия произошла сегодня около 11.00.

«Во время проведения демонтажа пристройки к жилому дому произошло разрушение стены, в результате которого двое граждан оказались под завалом», - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что мужчина, 1991 г. р., и женщина, 1965 г. р., погибли на месте происшествия.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гибель#обвал#демонтажпогода в Полтаве