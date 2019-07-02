В Полтавской области под завалом рухнувшей стены дома погибли два человека
16:39, 02 июля 2019Происшествия
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Трагедия произошла во время проведения демонтажа пристройки к жилому дому.
Спасатели извлекли тела погибших из-под завала / фото ГУНП в Полтавской области
В с. Засулье Лубенского района Полтавской области во время демонтажа пристройки к жилому дому погибли два человека.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Полтавской области, трагедия произошла сегодня около 11.00.
«Во время проведения демонтажа пристройки к жилому дому произошло разрушение стены, в результате которого двое граждан оказались под завалом», - говорится в сообщении.
Бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что мужчина, 1991 г. р., и женщина, 1965 г. р., погибли на месте происшествия.
Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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