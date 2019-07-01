Под Харьковом празднование выпускного закончилось дракой и смертью подростка

Во время драки с 17-летним местным жителем юноша ударился головой об асфальт.

В селе Тарнивка Харьковской области подросток погиб в результате драки, возникшей на праздновании выпускного вечера.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, в причастности к совершению преступления работники Змиевского отдела полиции изобличили 17-летнего местного жителя.

Бабушка погибшего рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. На следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию.

Эксперты обнаружили у погибшего телесные повреждения. Правоохранители оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 17-летний парень.

«В ходе досудебного расследования работники полиции выяснили, что 29 июня около 22:00 возле школы в селе Таранивка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перебросил юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт», – говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Желтых Водах Днепропетровской области вечером 16 июня 15-летняя школьница разбилась насмерть, выпав с 9 этажа недостроя, который местные называют «монолиткой».

Как сообщает в Facebook пользователь сети Ольга Байдак, еще одна девочка, которая тоже выпала, находится в тяжелом состоянии в больнице.