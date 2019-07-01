Во Львовской области сутки искали девочку, которую развращал 37-летний мужчина
На Львовщине 37-летнего мужчину подозревают в растлении несовершеннолетней девушки.
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Ребенок убеждает, что этот мужчина вступал с ней в половую связь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Об исчезновении девушки 2005 года рождения правоохранителям сообщили ее родители. К поискам ребенка подключилась более сотни полицейских.
Найти школьницу удалось на вторые сутки. "Правоохранители выяснили, что девочка все это время находилась с ее знакомым 37-летним мужчиной. Также она рассказала, что тот вступал с ней в половую связь. Сейчас продолжается расследование происшествия", - заявил Аброськин.
Ранее сообщалось, что в одном из сел Черкасской области 10-летнюю девочку пытался изнасиловать 59-летний сожитель ее бабушки.