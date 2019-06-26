Одесский активист Михайлик заявляет, что «отмашка» на его убийство поступила из АП Порошенко

По данным активиста, за его убийство было заплачено 50 тыс. долларов.

Лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, который в сентябре 2018 года в центре Одессы получил тяжелое огнестрельное ранение, заявил, что «отмашка» на его убийство якобы поступила из Администрации президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Михайлик сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я без доли сомнения могу сказать, что к этому покушению причастны Галантерник (известный бизнесмен Владимир Галантерник – УНИАН) и Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов – УНИАН). По неофициальным данным, отмашка на покушение поступила из Администрации президента от людей, которые в то время фактически руководители страной... У этих людей есть фамилии – Кононенко, Мартыненко и еще несколько человек», - заявил активист.

Он также добавил, что известный застройщик, бизнесмен Олег Невзоров, который является «младшим партнером» Галантерника, обратился в суд с иском о взыскании с Михайлика 50 тыс. грн за моральный вред и ущерб деловой репутации. Михайлик отметил, что это является подтверждением давления на него со стороны вышеназванных лиц.

«По неофициальным данным, за мое убийство взяли 50 тыс. долл.», - сказал он, добавив, что покушение было тщательно спланировано и расследование полностью саботировалось.

По его мнению, киллер стрелял в сердце, а не в голову, так как активист нес большой арбуз, который его частично прикрыл.

Как заявил адвокат Михайлика Вадим Оксюта, материалы дела фальсифицировали местные правоохранители, заручившись поддержкой столичного руководства.

«Об этом знали Аваков, Князев...», - заявил Оксюта.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение, пуля застряла возле сердца. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы. Задержанные своей вины не признают.

11 января 2019 года во время операции в Германии из тела Михайлика извлекли пулю, застрявшую в легком. В Одессу Михайлик вернулся в начале февраля. В июне стало известно, что двоим другим задержанным также изменили меру пресечения, а дело из Киева вернули в Одессу.