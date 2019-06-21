Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени Жукова

В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы.

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о возвращении имени советского маршала Георгия Жукова проспекту Григоренко.

Это изданию «Медиапорт» по телефону подтвердил лично Кернес.

Читайте такжеВ Харькове полиция открыла производство из-за возвращения проспекта имени Жукова

В разговоре он сначала посоветовал смотреть решение на сайте горсовета.

В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал:

«Если есть печать, значит, есть подпись».

Как сообщал УНИАН, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекта имени Жукова.

Комментируя принятое решение, в Украинском институте национальной памяти заявили, что Жуков является лицом, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. Поэтому присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова противоречить закону о декоммунизации.

В учреждении отметили, что согласно ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.