В Харькове автомобиль въехал в горсовет (фото)

В результате аварии пострадал 30-летний водитель автомобиля.

В Харькове в воскресенье, 23 июня, около 07:50 автомобиль Toyota въехал в здание городского совета, которое находится на площади Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Он был госпитализирован в больницу города. Пассажиров в транспортном средстве не было.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа 2018 года неизвестный ворвался в здание городского совета Харькова, где выстрелил и ранил охранника, а также патрульного полицейского, который скончался в больнице.