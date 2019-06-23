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В Харькове автомобиль въехал в горсовет (фото)

13:02, 23 июня 2019
Происшествия
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Пассажиров в транспортном средстве не было / фото: пресс-служба полиции Харькова

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба полиции Харькова

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Он был госпитализирован в больницу города. Пассажиров в транспортном средстве не было.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: пресс-служба полиции Харькова

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа 2018 года неизвестный ворвался в здание городского совета Харькова, где выстрелил и ранил охранника, а также патрульного полицейского, который скончался в больнице.

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Теги: #ДТП#Харьковпогода в Харькове