Появилось видео с моментом перестрелки возле горсовета Харькова

По словам очевидцев, ночью неизвестный пытался ворваться в горсовет Харькова. Позже нападавший был застрелен на улице.

В Сети появились видео с моментом перестрелки возле Харьковского городского совета.

Видео опубликовало местное издание "Харьков.Live".

По свидетельствам очевидцев, ночью неизвестный пытался ворваться в горсовет Харькова, совершив около 10 выстрелов в дверь и ранив охранника. После этого он вошел в помещение.

После прибытия на место экипажа патрульной полиции нападавший открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них. Впоследствии он скончался в больнице.

Видео: Харьков LIVE

Как сообщает издание, позже нападавший был застрелен на улице.

Видео: Харьков LIVE

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа неизвестный ворвался в здание городского совета Харькова, где выстрелил и ранил охранника, а также патрульного полицейского, который скончался в больнице.