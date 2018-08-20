Появилось видео с моментом перестрелки возле горсовета Харькова
05:45, 20 августа 2018Происшествия
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По словам очевидцев, ночью неизвестный пытался ворваться в горсовет Харькова. Позже нападавший был застрелен на улице.
В Сети появились видео с моментом перестрелки возле Харьковского городского совета.
Видео опубликовало местное издание "Харьков.Live".
По свидетельствам очевидцев, ночью неизвестный пытался ворваться в горсовет Харькова, совершив около 10 выстрелов в дверь и ранив охранника. После этого он вошел в помещение.
После прибытия на место экипажа патрульной полиции нападавший открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них. Впоследствии он скончался в больнице.
Видео: Харьков LIVE
Как сообщает издание, позже нападавший был застрелен на улице.
Видео: Харьков LIVE
Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа неизвестный ворвался в здание городского совета Харькова, где выстрелил и ранил охранника, а также патрульного полицейского, который скончался в больнице.
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