ЦИК в последний день регистрации кандидатов в депутаты во второй раз "заминировали"

Людей из здания Центризбиркома эвакуировали.

Около 18.00 во второй раз за сегодня поступило сообщение о минировании здания Центризбиркома.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук перед началом заседания.

После этого началась эвакуация людей из здания.

Как сообщал УНИАН, сегодня около полудня ЦИК уже «минировали». В результате обследование админздания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сегодня, 20 июня, последний день для регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.