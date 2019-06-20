ЦИК после “минирования” уже работает в штатном режиме

Информацию о якобы заложенной взрывчатке в здании Центризбиркома полицейские получили сегодня около 12.00.

Сообщение о минировании здания Центральной избирательной комиссии не подтвердилось.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, ориентировочно в 12.00 от дежурной службы Главного управления Нацполиции в Киеве поступило сообщение о минировании административного здания, в котором размещена комиссия по адресу: площадь Леси Украинки, 1.

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В связи с необходимостью проверки указанного сообщения доступ в помещения ЦИК был временно приостановлен.

Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД - прилегающей территории.

В результате обследования админздания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

С 13.30 20 июня Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, последний день, для регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

По состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов, включенных в избирательные списки 5 партий.