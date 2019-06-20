Душил, затем раздел: появились жуткие подробности гибели 11-летней девочки под Одессой

Подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области.

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Как сообщил журналистам первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, задержанный подозреваемый в убийстве ребенка признался правоохранителям в совершении им преступления.

По словам Аброськина, этот молодой человек нигде не работает и не учится, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке.

Во время допроса задержанный признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщил "Обозреватель", ребенок был полностью раздет, когда его нашли.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая 13 июня пропала в Одесской области.