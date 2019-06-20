В Киеве молодчики напали на участников мероприятия в рамках Марша равенства

По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших были несовершеннолетние.

На посетителей кинопоказа в рамках "КиевПрайда", который проходил в помещении платформы культурных инициатив "Изоляция", напали молодые люди в балаклавах.

Как сообщил один из пострадавших во время нападения, неизвестные били людей ногами, заливали перцовым газом, ругались, пишет Громадське.

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - заявил пострадавший.

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По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших были и несовершеннолетние.

Она также сообщила, что "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться". Она добавила, что это были не менее четырех ребят спортивного телосложения.

Согласно информации, на место происшествия прибыли полицейские и машина "скорой".

Как сообщал УНИАН, в Марше равенств в этом году в Киеве планируют принять участие около 10 тыс. человек.