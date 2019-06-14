В этом году в Марше равенства в Киеве планируют принять участие около 10 тысяч человек

Организаторы ведут переговоры с полицией и КГГА относительно мер безопасности и маршрута.

В этом году в Марше равенства в Киеве планируют принять участие около 10 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник.

По словам руководителя PR-департамента ОО "КиевПрайд" Софии Лапиной, "КиевПрайд 2019" стартует 16 июня и завершится 23 июня Маршем равенства.

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Как сказала Лапина, в этом году главным лозунгом является "Наша традиция - это свобода!". "В рамках информационной кампании мы говорили о том, что базовые ценности являются такими же, которые исповедует и ЛГБТ-сообщество, и они ни в коем случае не могут быть деструктивными в том контесте, в котором манипулируют наши оппоненты", - подчеркнула она.

Как сказала представитель ОО "КиевПрайд" Анна Шарыгина, темой нынешнего "КиевПрайд" является "Свобода. Единство. Борьба". "Мы считаем, что в этом году свобода сформировалась как очень важная для Украины ценность. По нашему мнению, бороться за свободу для страны и человека возможно только в единстве различных групп и разных людей", - подчеркнула она.

По словам Шарыгиной, нынешняя программа посвящена, в частности, инклюзивности, а не только правам человека.

Она напомнила, что "Киевпрайд" - это ряд ивентов, в частности, в это воскресенье организаторы проведут показ квир-кино и его обсуждение. Кроме того, будут организованы две выставки - о транс-женщинах и квир-цыганском активизме, а также дискуссии на различные темы.

Шарыгина добавила, что в этом году более 40 организаций, компаний и инициатив поддержали прайд.

Как заявила Панухник, организаторы ожидают участие в нынешнем Марше равенства около 10 тыс. человек.

По ее словам, организаторы мероприятия ведут переговоры с Национальной полицией и КГГА относительно мер безопасности и маршрута.

Панухник отметила, что все детали маршрута и время марша будут сообщены позже, а каждый из желающих принять участие может зарегистрироваться на сайте "КиевПрайд", чтобы получить инструкцию по безопасности и советы от организаторов.