В Киеве пропавшего студента нашли повешенным в лесу (фото)

Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.

В Дарницком районе Киева, недалеко от станции метро «Красный хутор», обнаружили повешенный труп. Разлагающееся тело обнаружил мужчина, который шел по лесу. Для разбирательств прибыли правоохранители.

О жуткой находке сообщили 17 июня около 13:30, сообщает "Информатор".

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Тело погибшего было повешено на рубашке, другой конец одежды был привязан к ветке дерева. Рядом с ним был рюкзак с личным вещами и телефоном.

В ходе разбирательств личность погибшего установили. Им оказался 19-летний студент КНУКИ, который находился в розыске с 12 июня, так как числился пропавшим без вести. Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.

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