В Харьковской области отец застрелил сына и покончил с собой (фото)

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

В Харьковской области 2 июня 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство.

Происшествие случилось в одном из частных домов в городе Чугуев, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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"Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина ушел в комнату и застрелился из обреза", – сообщили в полиции.

По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее в Запорожье мужчина зарубил топором свою жену и пытался повесить 2-летнего сына, после чего повесился сам.