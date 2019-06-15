Из-за аварии на водопроводе на Донбассе сотни тысяч людей остались без воды

Возобновить поставки обещают в течение субботы.

В пятницу произошла авария на втором донецком водоводе, вследствие чего в области возникли перебои со снабжением водой.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

"В Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды. Нет воды в Константиновке – она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая", - сообщил руководитель региона и добавил, что изношенная система просто не выдерживает давления.

Читайте такжеВ Бердянске снова прорвало водопровод - часть города осталась без воды

По словам Куця, ремонтники уже работают на месте аварии и обещают ликвидировать последствия прорыва до утра субботы.

По словам Куця, ремонтники уже работают на месте аварии и обещают ликвидировать последствия прорыва до утра субботы.

"Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем, через 12 часов после завершения восстановительных работ. Для людей будет организован подвоз воды. Приношу свои извинения за неудобства", - отметил глава областной администрации.