Шесть погибших, пять госпитализированных: в ГСЧС уточнили данные о пострадавших в результате пожара в одесской психбольнице

Пожар в психбольнице в Одессе был ликвидирован в 23.12, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара в психбольнице в Одессе погибли шесть человек, еще пятеро госпитализированы, сообщает 11 июня пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"10 июня в 21.44 в Суворовском районе Одессы по улице Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 м². В 23.19 пожар ликвидирован", – сказано в сообщении.

К тушению пожара привлекли 57 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Пожар в психиатрической больнице произошел вечером 10 июня. По данным ГСЧС, горела крыша корпуса №7. В этом крыле проходят лечение ветераны Афганистана и Второй мировой войны, отмечает "Думская". Издание пишет, что среди погибших есть медсестра клиники.

Заместитель начальника областного управления ГСЧС Владимир Кулюк рассказал журналистам, что пожарная сигнализация сработала, однако процесс тушения осложнялся низким давлением воды в гидрантах.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил создать государственную комиссию по расследованию причин пожара.