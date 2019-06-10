В Одессе иностранец угнал с автомойки Lexus и погиб, врезавшись в стену дома

22-летний уроженец соседнего государства работал на автомойке стажером.

В центре Одессы в ночь на 10 июня иностранец угнал с автомойки иномарку и погиб, врезавшись в стену дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, погибший – гражданин соседней страны – работал стажером на автомойке.

«Получив на несколько часов для обслуживания Lexus, принадлежавший местному жителю, 22-летний стажер без разрешения уехал на чужом автомобиле в город и, не справившись с управлением, врезался в жилой дом. От полученных травм уроженец соседнего государства погиб на месте», - сообщили в главке.

Как отмечается, ДТП произошло ночью на территории Приморского района.

По данному факту следователи начали сразу два уголовных производства: по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Как уточнили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сообщение о ДТП на Военном спуске, 13/А, поступило в 02.00.