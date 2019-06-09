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В зоне ЧАЭС житомирские пограничники задержали сталкеров

16:07, 09 июня 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН в Северном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, очередных любителей экстремального туризма, которые намеревались попасть в Чернобыльскую зону обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.

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По словам руководителя пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Юрия Шахрайчука, трое мужчин в «полной амуниции», как впоследствии выяснилось жители города Ровно и Ровенской области, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха. Перешагнув заградительный забор зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, мужчины пешком пробиралась на запретную территорию вне пунктов контроля.

В настоящее время в отношении сталкеров составили административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

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Теги: #Житомир#ЧАЭСпогода в Житомире