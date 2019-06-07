На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием грузовика, маршрутки и легковушки (видео)
20:07, 07 июня 2019Происшествия
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В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.
В результате ДТП предварительно травмирован водитель «Камаза» / фото НПУ
На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.
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По ее данным, авария произошла в пятницу около 5 вечера в селе Бабин Гощанского района.
В результате ДТП травмирован водитель "Камаза", его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.
В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.
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