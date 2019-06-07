"Вор": в Днепре разрисовали барельеф Кучмы (видео)

Недавно Кучма заявил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы".

В Днепре неизвестные испортили барельеф второго президента Украины и главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы, раскрасив лицо и сделав подпись "вор".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Красную краску на барельефе экс-президента утром увидели прохожие, они вызвали милицию. Те сейчас пытаются выяснить, кто разрисовал барельеф», - говорится в репортаже.

Барельеф на площади в центре Днепра установили еще семь лет назад. Тогда там смонтировали восемь стел, посвященных выдающимся деятелям региона. Во время декоммунизации несколько стел уже подвергались нападениям активистов, после чего их убрали. Однако барельеф Кучмы раньше не трогали.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Минске состоялись заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, заседание впервые прошли конструктивно. По его словам, стороны договорились о новом механизме прекращения огня.

Кучма считает, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" из гражданских объектов.