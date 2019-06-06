На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат (видео)
11:18, 06 июня 2019Происшествия
156 0
Никто из людей в результате взрыва не пострадал. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.
В Рогани Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, чтобы украсть кассеты с наличными.
Читайте такжеВ Киеве взорвали банкомат: грабители убегали с сумками в руках
Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции. Банкомат был установлен в Доме культуры. В результате взрыва его отбросило от здания на несколько метров.
Согласно выводам специалистов взрывотехнического управления, для подрыва банкомата было использовано взрывчатое вещество, однако какое именно, пока не установлено.
Никто из людей в результате взрыва не пострадал. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.
Как сообщал УНИАН, ранее на Днепропетровщине возле школы подорвали банкомат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter