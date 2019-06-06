На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат (видео)

Никто из людей в результате взрыва не пострадал. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.

В Рогани Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, чтобы украсть кассеты с наличными. Читайте такжеВ Киеве взорвали банкомат: грабители убегали с сумками в руках

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции. Банкомат был установлен в Доме культуры. В результате взрыва его отбросило от здания на несколько метров.

Согласно выводам специалистов взрывотехнического управления, для подрыва банкомата было использовано взрывчатое вещество, однако какое именно, пока не установлено.