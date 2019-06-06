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На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат (видео)

11:18, 06 июня 2019
Происшествия
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Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции. Банкомат был установлен в Доме культуры. В результате взрыва его отбросило от здания на несколько метров.

Согласно выводам специалистов взрывотехнического управления, для подрыва банкомата было использовано взрывчатое вещество, однако какое именно, пока не установлено.

Никто из людей в результате взрыва не пострадал. Сумма нанесенного ущерба не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ранее на Днепропетровщине возле школы подорвали банкомат.

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Теги: #банкомат#Харьковщина