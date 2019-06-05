На Днепропетровщине пьяный посетитель угрожал взорвать кафе гранатой

Злоумышленник угрожал бросить гранату из-за того, что кафе, в котором он находился, собирались закрывать.

В Павлограде Днепропетровской области сегодня ночью полиция задержала мужчину с гранатой, который угрожал взорвать кафе в центре города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 5 мая в 01:15 в полицию поступило сообщение, что один из посетителей угрожал бросить гранату, когда услышал, что кафе уже закрывается.

Заявитель сообщил, что после конфликта мужчина сел в автомобиль и уехал. Также заявитель указал марку и номер автомобиля.

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В ходе отработки информации правоохранители остановили указанный автомобиль. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а при осмотре транспортного средства была выявлена граната РГД-5.

Автомобиль и боеприпас изъяли, гранату направили на экспертизу. Мужчину доставили в Павлоградский отдел полиции для установления всех обстоятельств дела. Оказалось, что задержанный – житель г.Синельниково, 1973 г.р. Который приехал в Павлоград для отдыха в развлекательных заведениях.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

За незаконное хранение боеприпаса злоумышленнику грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.263 УК Украины в виде лишения свободы сроком до 7 лет.