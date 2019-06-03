Дело о ранении 5-летнего мальчика полицейскими взято на личный контроль Зеленского

По словам пресс-секретаря президента, ребенок сейчас находится в нейрохирургическом центре в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле ранение 5-летнего мальчика на Киевщине двумя полицейскими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель во время брифинга.

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По ее словам, ребенок в настоящее время находится в нейрохирургическом центре в Киеве.

«У него утром было очень тяжелое состояние, однако ему предоставляется все необходимое лечение. Он находится на искусственной вентиляции легких, и сейчас ведется разговор о том, нужна помощь иностранных специалистов. Собственно, Владимир Зеленский взял этот вопрос под личный контроль. И если это будет нужно, он предоставит необходимых специалистов, и эта помощь будет оказана мальчику», - сказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое патрульных полицейских навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате выстрелов они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения, он был госпитализирован.

1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сегодня, 3 июня, двум патрульным полицейским сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.