Свержение памятника Жукову в Харькове: полиция открыла два уголовных производства

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе Харькова, где сегодня националисты снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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«2 июня в 13:40 в службу «102» поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу, обеспечивая правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Как сообщал УНИАН, в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш". Участники акции снесли бюст Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Кат».