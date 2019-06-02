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"Творится хаос, падают деревья": на рок-фестивале из-за урагана обрушилась крыша сцены (видео)

02:40, 02 июня 2019
Происшествия
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На рок-фестивале Kozak Fest обвалилась крыша сцены

Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest, который проходит на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган, в результате чего обвалилась крыша сцены. 

Об этом сообщил музыкант Дмитрий Шуров (Ріапобой – ред.) в своем инстаграме. Он написал, что из-за страшного урагана "на фестивале обвалилась крыша сцены" и что "могут быть пострадавшие".

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В то же время, Шуров отметил, что больше информации о ситуации не имеет, но добавил, что "тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - подчеркнул Шуров.

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Теги: #Днепропетровщина#ураган#фестивальпогода в Днепре