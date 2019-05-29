Зеленский сегодня посетит место трагедии на Львовщине

Президент прибудет на шахту в селе Силец Сокальского района во второй половине дня.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня осуществит рабочую поездку на шахту "Лесная" во Львовской области, где в результате обвала породы погибли двое горняков.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Ожидается, что президент прибудет на шахту в селе Силец Сокальского района во второй половине дня.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине сегодня, 29 мая, в результате обвала породы на шахте "Лесная" ночью погибли двое горняков.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.