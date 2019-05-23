В Киеве рейдеры пытались захватить гостиницу: есть задержанные и пострадавшие (видео)

Группа неизвестных в балаклавах и шлемах 22 мая ворвалась на территорию отеля на улице Стеценко, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество.

В Киеве семь человек задержали по подозрению в попытке рейдерского захвата гостиничного комплекса на ул. Стеценко.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в среду, 22 мая, на линию «102» поступило сообщение о том, что группа неизвестных в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию отеля на улице Стеценко.

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По данным полиции, злоумышленников было около 40 человек. Они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть злоумышленников сбежали. Десять человек доставили в управление полиции для дачи объяснений, из них семь - задержали.

Все доставленные в отделение полиции - представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений. Во время общения со следователями большинство из них отказались давать объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. По предварительным данным, они прибыли в гостиничный комплекс вместе с якобы новым владельцем помещения. Эта информация проверяется.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения, которые правонарушители пытались повредить, чтобы скрыть улики противоправного поведения.

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.