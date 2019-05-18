В Сумской области обнаружили полторы сотни боеприпасов времен Второй мировой войны (фото)

Взрывоопасные предметы обнаружили на расстоянии 500 метров от жилых домов.

На Сумщине обнаружили арсенал из 146-ти устаревших боеприпасов и 29 авиационных взрывателей времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщение об обнаружении вблизи деревни Перекоповка Роменского района неизвестных предметов, внешне похожих на устаревшие боеприпасы, поступило 16 мая на спецлинию экстренного вызова «101».

Читайте такжеНа Харьковщине на территории частной усадьбы нашли более 200 боеприпасов времен Второй мировой войны (фото)

«Взрывоопасные предметы в количестве 146 штук обнаружили в лесу на расстоянии 500 метров от жилых домов. По прибытию спасатели идентифицировали находки как пять 122-мм артиллерийских снарядов, 14 – 45-мм артиллерийских снарядов, 127 – 50-мм минометных мин и 29 авиационных пневматических универсальных взрывателей», – отмечается в сообщении.

На месте обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны Сумской области).

Ранее УНИАН сообщал, что в Сумской области 6 апреля пиротехники уничтожили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.