На Сумщине пиротехники уничтожили боеприпасы времен Второй мировой войны (видео)

Местные жители обнаружили в значительном количестве подозрительные металлические предметы, внешне похожие на боеприпасы, во время проведения земельных работ.

На Сумщине сегодня, 6 апреля, пиротехники уничтожили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Как сообщили УНИАН в управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов были проведены в Ахтырском районе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).

По предварительным данным, накануне близ села Большое Озеро во время проведения земельных работ по благоустройству территории местные жители обнаружили в значительном количестве подозрительные металлические предметы, внешне похожие на боеприпасы.

"На место вызова прибыли роменские пиротехники, которые идентифицировали находку как 36 минометных мин (120, 82 и 50 мм) и 5 артиллерийских снарядов (122 и 76 мм). Опасный арсенал находился на расстоянии 1,4 километра от жилых домов", – говорится в сообщении.

Устаревшую взрывчатку пиротехники изъяли, вывезли и уничтожили в специально отведенном месте путем подрыва.