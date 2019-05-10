Били ногами и пытали утюгом: в элитном районе Одессы грабители ворвались в дом 77-летнего соучредителя местной телекомпании

Применив пытки, у потерпевших отобрали 300 тыс. долл. и ювелирные украшения.

В элитном районе Одессы совершено разбойное нападение на соучредителя местной телекомпании.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, нападение произошло 9 мая около 6.00 в частном жилом доме в районе 9-й станции Большого Фонтана - на улице Красных Зорь.

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В частности, со слов потерпевшего, пятеро злоумышленников в масках перелезли через забор его жилого строения, и набросились на 77-летнего хозяина, который находился во дворе.

«Преступники втащили его в дом, где также находилась его 71-летняя жена. Супругов связали... В отношении мужчины применили физическое насилие – били его, в том числе ногами, прикладывали к телу раскаленный утюг. Под пытками преступники вынудили его отдать значительную сумму денег…», - сообщили в главке.

По данным представителя главка у супругов отобрали 300 тыс. долл., ювелирные украшения, мобильные телефоны, после чего скрылись.

Перед тем, как покинуть место преступления, потерпевших заперли в доме. В правоохранительные органы обратился родственник, проживающий по соседству.

Как отметили в полиции, потерпевшему оказана соответствующая медицинская помощь.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Волынской области неизвестные избили и ограбили группу журналистов.