В Волынской области неизвестные избили и ограбили группу журналистов

Сообщение о нападении на журналистов поступило в полицию после 21 часов в среду.

В селе Свитязь Волынской области неизвестные напали на съемочную группу из Луцка. Злоумышленники избили журналистов и завладели документами и личными вещами телеоператора.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Сообщение о нападении на журналистов поступило в полицию после 21 часов в среду. Сообщалось, что в селе Свитязь неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора.

На место происшествия выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, ответственные сотрудники и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171(препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.