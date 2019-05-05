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Убийство полицейского в Киевской области: названа предварительная версия

13:11, 05 мая 2019
Происшествия
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Под Киевом застрелили заместителя начальника отделения полиции / фото УНИАН

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Об этом пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович сообщил в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, какие версии сейчас рассматривает следствие относительно того, почему был убит правоохранитель.

"Мы связываем это... с его профессиональной деятельностью. То, что он действующий работник полиции, заместитель руководителя Барышевского отдела полиции. И его служебная деятельность может быть связана с этим трагическим случаем", - сказал Жукович.

Он также отметил, что во время нападения других пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, заместителя начальника Барышевского отделения полиции застрелили ночью 5 мая.

В области начата полицейская спецоперация "Сирена".

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство.

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Теги: #полиция#убийствопогода в Киеве