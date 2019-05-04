В Сумах три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

На пешеходном переходе на улице Петропавловской водитель автомобиля Renault Kangoo наехал на двух пешеходов - 19 - и 20-летних девушек.

В Сумах три пешехода пострадали в дорожно-транспортных происшествиях с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области в Facebook.

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Так, 2 мая около 15:30 на улице Прокофьева 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 14-летнего парня доставили в больницу с ушибами поясничного отдела позвоночника и мягких тканей правой голени.

Через 20 минут при таких же обстоятельствах, а именно на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петропавловской, 64-летний водитель автомобиля Renault Kangoo совершил наезд на двух пешеходов - 19 - и 20-летних девушек.

На место события также были вызваны врачи, которые доставили пешеходов с повреждениями коленного сустава и ушибами тазобедренного сустава в медицинское учреждение.

В обоих случаях патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.

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