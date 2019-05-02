По кровавому ДТП в Харькове возбудили новое уголовное дело

Адвокат Дронова добился открытия уголовного производства в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Адвокат виновного в масштабном смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица добился открытия уголовного производства в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк в Facebook. "Это те, что, в частности, не смогли вычислить скорость Lexus Зайцевой, потому что авто "размыто", - написала она.

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Дело возбуждено по статье "заведомо ложное показание" или заключение эксперта.

"Первая попытка открыть производство закончилась тем, что заниматься им полиция поручила не следственному управлению, а участковому, который не только не имеет соответствующих знаний для расследования, но и полномочий. Дело закрыли. И вот адвокат Дронова добился открытия дела через суд", - объяснила Доцяк.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49 -летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Апелляционные жалобы на приговор суда были поданы Зайцевой, ее защитником Юлией Плетнёвой и защитником Дронова Сергеем Перепелицей.

Дело поступило в производство Харьковского апелляционного суда 1 апреля.