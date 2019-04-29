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На Хмельниччине в жилом доме взорвался газ, есть пострадавший (фото)

12:22, 29 апреля 2019
Происшествия
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Причина взрыва в Каменце-Подольском устанавливается / фото depo.ua

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Как сообщила сегодня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вчера вечером в квартире на 4-м этаже дома по ул. Пушкинской.

На место происшествия были направлены 2 отделения спасателей, аварийная бригада ЗАО "Хмельницкгаз", следственно-оперативная группа Национальной полиции, Каменец-Подольский РЭС и скорая медицинская помощь.

Прибыв на место, спасатели провели осмотр квартиры, сняли остатки поврежденной оконной рамы и смыли остатки стекла с проезжей части улицы.

"В результате взрыва жилец квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Причина взрыва устанавливается", - говорится в сообщении.

фото depo.ua
фото depo.ua
фото depo.ua
фото depo.ua

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Теги: #взрыв газа#взрыв газа доме