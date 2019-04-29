На Хмельниччине в жилом доме взорвался газ, есть пострадавший (фото)

Причина взрыва в квартире на 4-м этаже пока не установлена.

В Каменец-Подольском Хмельницкой области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал один человек.

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Как сообщила сегодня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вчера вечером в квартире на 4-м этаже дома по ул. Пушкинской.

На место происшествия были направлены 2 отделения спасателей, аварийная бригада ЗАО "Хмельницкгаз", следственно-оперативная группа Национальной полиции, Каменец-Подольский РЭС и скорая медицинская помощь.

Прибыв на место, спасатели провели осмотр квартиры, сняли остатки поврежденной оконной рамы и смыли остатки стекла с проезжей части улицы.

"В результате взрыва жилец квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Причина взрыва устанавливается", - говорится в сообщении.