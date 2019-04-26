В Одессе ночью неизвестные подорвали отделение банка "Пивденный" (фото)

Эквивалент взрыва - 400 граммов тротила.

В ночь на пятницу в Суворовском районе Одессы злоумышленники возле здания, где расположено отделение банка «Пивденный», привели в действие взрывное устройство.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о взрыве на улице Семена Палия в полицию сообщили местные жители.

На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Установлено, что в результате взрыва повреждены внешняя и внутренняя стороны окна здания, в котором расположено отделение банка.

По предварительным выводам экспертов, сдетонировало самодельное взрывное устройство массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Изъятые с места происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Харькове взорвали и ограбили банкомат.