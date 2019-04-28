В Николаевской области в результате взрыва погиб военнослужащий (фото)

На месте происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу осколки, предположительно, от гранаты Ф-1.

В городе Вознесенск в результате взрыва в собственном жилом помещении погиб 55-летний военнослужащий. Об этом проинформировало в Facebook Главное управление Нацполиции в Николаевской области.

"О происшествии сообщила соседка погибшего. Услышав громкий хлопок, женщина вызвала полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. На теле погибшего эксперт обнаружил телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства", - сказано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу осколки, предположительно, от гранаты Ф-1.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".