Взрывы на шахте в самопровозглашенной "ЛНР": на поверхность достали тела 13 погибших

Судьба еще четверых горняков остается неизвестной.

В населенном пункте Юрьевка на оккупированной части Луганской области на поверхность достали тела 13 шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон".

Читайте такжеПолиция Шри-Ланки сообщила о взрыве в Пугобе

Поиски еще четверых горняков продолжаются, сообщается в Telegram-канале боевиков Inside Donetsk.

Напомним, на шахте "Схидкарбон" 25 апреля произошел взрыв метана. Как сообщила Восточная правозащитная группа, так называемые "власти ЛНР" обратились за помощью к МЧС России, однако их спасатели прибыли слишком поздно. К украинским спасателям боевики не обращались.

"НВФ "ЛНР" обратились за помощью к МЧС РФ, но отряд спасателей прибыл спустя сутки. Такое решение в НВФ «ЛНР» обосновали тем, что своими силами они справиться не могут и у них нет соответствующего оборудования", - говорится в сообщении.