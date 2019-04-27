Взрывы на шахте в самопровозглашенной "ЛНР": на поверхность достали тела 13 погибших
В населенном пункте Юрьевка на оккупированной части Луганской области на поверхность достали тела 13 шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон".
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Поиски еще четверых горняков продолжаются, сообщается в Telegram-канале боевиков Inside Donetsk.
Напомним, на шахте "Схидкарбон" 25 апреля произошел взрыв метана. Как сообщила Восточная правозащитная группа, так называемые "власти ЛНР" обратились за помощью к МЧС России, однако их спасатели прибыли слишком поздно. К украинским спасателям боевики не обращались.
"НВФ "ЛНР" обратились за помощью к МЧС РФ, но отряд спасателей прибыл спустя сутки. Такое решение в НВФ «ЛНР» обосновали тем, что своими силами они справиться не могут и у них нет соответствующего оборудования", - говорится в сообщении.