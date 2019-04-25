На шахте в самопровозглашенной «ЛНР» произошел взрыв: есть погибшие

По предварительным данным, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.

На шахте «Схидкарбон» в населенном пункте Юрьевка в оккупированной Луганской области, утром 25 апреля произошел взрыв.

По предварительным данным, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом в комментарии Громадскому сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Волынца, авария произошла около 11 утра 25 апреля. По предварительным данным, извлечены тела 4-х погибших.

При этом взрывы на шахте продолжаются — выделяется газ метан.

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По данным российского агентства ТАСС, на шахту отправляют работников МЧС России. По данным российских СМИ на шахте произошла «чрезвычайная ситуация». Спасатели, в частности горные спасатели, выехали на шахту для оказания медицинской помощи.

Шахта «Схидкарбон» является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями производственная деятельность «Схидкарбона» была прекращена.

Однако, с января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в прошлом году добыча угля составила 29 тысяч 868 тонн.