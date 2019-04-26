Хотели присвоить квартиру: на Киевщине преступники год пытали мужчину

Во время незаконного удерживания потерпевшего постоянно били металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение жилья.

Работники правоохранительных органов задержали двух жителей города Яготин, которые похитили владельца квартиры в Подольском районе Киева и более года применяли к нему физическое насилие.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Следствием установлено, что в феврале 2018 года преступники, воспользовавшись информацией об одиноком и социально незащищенном человеке, в собственности которого находится двухкомнатная квартира в Подольском районе Киева, подстерегли его возле дома и похитили. Более года, до марта 2019 года, злоумышленники удерживали 46- летнего пострадавшего против его воли в хозяйственном помещении в городе Яготин. Во время незаконного удерживания к мужчине постоянно применяли физическое насилие, в частности, наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение его жилья", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяли боевые патроны и наркотические средства.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

В Подольский районный суд Киева представлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Кроме того, по ходатайству местной прокуратуры с целью недопущения нарушения права собственности потерпевшего на его квартиру наложен арест, в отношении него применены меры безопасности.