В Запорожской области грабители среди ночи пытали супружескую пару

Неизвестные пытали и били пострадавших, пока те не отдали деньги, золото и оружие.

В Запорожской области неизвестные злоумышленники в масках и камуфляжной форме ворвались в дом местных жителей и, угрожая оружием, ограбили семейную пару.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Разбойное нападение неизвестные совершили сегодня, 24 апреля, около 2-х часов ночи.

Читайте такжеВ Запорожской области задержан один из четырех вооруженных мужчин, ограбивших дом в полицейской форме

Полицейские установили, что в Приморском районе неизвестные в камуфляжной форме и масках, через незапертую дверь, ворвались в дом мужчины (1965 г. р.). Злоумышленники связали хозяина и его жену (1966 г. р.) и силой завладели деньгами, золотыми изделиями, мобильными телефонами. Также из автомобиля «Тойота» пострадавших они забрали оружие, после чего скрылись. Пострадавший мужчина госпитализирован.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области неизвестные мужчины в форме полицейских совершили разбойное нападение на дом местных жителей. Одного злоумышленника удалось задержать, еще трое скрылись.