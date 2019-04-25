В Одессе вандалы повредили монумент Неизвестному матросу (фото)

Вандалы испортили надпись «1960» на памятнике. Теперь там отсутствует часть цифр.

В Одессе вандалы отбили и похитили памятные цифры с монумента Неизвестному матросу, расположенному на Аллее Славы.

Читайте такжеВСУ поставил точку: памятник "Основателям Одессы" с центральной фигурой Екатерины II признан законным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, исчезновение цифр с фасада памятника обнаружили сегодня.

В частности, исчезла часть даты «1960», символизирующая дату открытия обелиска, расположенного в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Сейчас предпринимаются меры для восстановления поврежденной надписи.

Ежегодно 10 апреля (День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны – УНИАН), 8 и 9 мая, когда отмечают День победы, горожане к подножию монумента возлагают цветы.

Справка УНИАН. Памятник неизвестному матросу в Одессе открыт 9 мая 1960 года. Поставлен в память о моряках, павших при обороне и освобождении Одессы в годы Второй мировой войны. Монумент находится в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

В мемориал входит обелиск из красного гранита высотой 21 метр, к которому ведет Аллея Славы. У подножия обелиска – горит Вечный огонь. На Аллее Славы в одиночных и братских могилах похоронены герои обороны Одессы: летчики, морские пехотинцы, капитаны военных кораблей, доставлявших в осажденный город грузы, подводники, пограничники и др.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области осквернили мемориал воинам УНР.