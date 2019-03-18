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В Одесской области осквернили мемориал воинам УНР, за информацию о вандалах обещают вознаграждение (фото)

15:50, 18 марта 2019
Общество
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Событие произошло в ночь на 18 марта \ Благотворительный фонд "Героика"

В ночь на 18 марта неизвестные осквернили мемориал воинам Армии УНР в городе Ананьев Одесской области. В частности, памятник облили краской и забросали яйцами.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Героика" в соцсети. В нем это назвали актом вандализма и политической акцией пророссийских сил, координация которых может происходить из-за рубежа.

Памятник облили краской и забросали яйцами \ Благотворительный фонд "Героика"

Фонд рассчитывает на быструю и результативную работу как органов Национальной полиции, так и Службы безопасности Украины". "Лучше работать на опережение и ловить тех, кто нападает на памятники украинским воинам, пока эти злодеи не начали нападать на украинских военных", - отметили благотворители.

За информацию о вандалах обещано вознаграждение \ Благотворительный фонд "Героика"

Также они пообещали вознаграждение в 10 тыс. грн тому, кто предоставит информацию о злоумышленниках.

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Теги: #Одесская область#вандализм