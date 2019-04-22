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На Майдане Незалежности ранили сотрудницу полиции и угнали ее служебный автомобиль (видео)

02:04, 22 апреля 2019
Происшествия
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Патрульную полицейскую госпитализировали / фото: "Киев оперативный"

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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"Прямо сейчас на Крещатике, на Майдане Незалежности, неизвестные ранили полицейского и угнали полицейскую машину Toyota Prius", - говорится в сообщении.

Был введён оперативный план "Сирена" по розыску авто и лиц, совершивших это преступление.

Позже появилась информация о том, что угонщика задержали. Ним оказался уроженец Ривненской области Эдуард Леончик, 1998 года рождения.

Патрульную полицейскую госпитализировали - разбита голова, сотрясение мозга. Диагноз уточняется.

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Теги: #Киев#угон авто#патрульная полицияпогода в Киеве