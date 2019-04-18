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На Николаевщине произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, пострадало 5 человек (фото)

17:15, 18 апреля 2019
Происшествия
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На нефтеперерабатывающем заводе в Николаевской области произошел пожар / фото mk.dsns.gov.ua
фото mk.dsns.gov.ua

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, площадь пожара составила 100 м2. Горела установка по переработке мазута на территории завода. В 15:00 пожар локализован, 15:15 - ликвидирован.

фото mk.dsns.gov.ua

Как стало известно, в результате выброса горячей жидкости 5 работников получили ожоги разной степени, каретами скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение.

фото mk.dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в одесской психбольнице произошел масштабный пожар.

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Теги: #пожар#Николаевская область