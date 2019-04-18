На Николаевщине произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, пострадало 5 человек (фото)
17:15, 18 апреля 2019Происшествия
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Пятеро работников получили ожоги в результате выброса горячей жидкости.
На нефтеперерабатывающем заводе в Николаевской области произошел пожар / фото mk.dsns.gov.ua
В Николаевской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии на ул. Железнодорожной с. Гороховка Витовского района.
фото mk.dsns.gov.ua
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, площадь пожара составила 100 м2. Горела установка по переработке мазута на территории завода. В 15:00 пожар локализован, 15:15 - ликвидирован.
фото mk.dsns.gov.ua
Как стало известно, в результате выброса горячей жидкости 5 работников получили ожоги разной степени, каретами скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение.
фото mk.dsns.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в одесской психбольнице произошел масштабный пожар.
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